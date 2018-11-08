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Eryarsoy, ilçe başkanlarıyla buluştu

AKP’de ilçe başkanlarına istifa izni çıkmamasının ardından İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

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31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP Genel Merkezi’nden ilçe başkanlarına istifa izni çıkmamıştı. Bu kararın ardından İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Seka Park Otel’de ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek süreci değerlendirdi. 12 ilçe başkanın tam kadro katıldığı toplantıda Eryarsoy, “Aylık olağan ilçe başkanları toplantımızı yaparak, ilçelerimizde ki sandık bazlı çalışmalar, üye çalışmaları ve Mart 2019 yerel seçimleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. ‬ Vakit dava bilinci ve ruhu ile Mart 2019 için çalışma vaktidir” dedi. Selin BECER

Bugün 12:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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