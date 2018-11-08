MHP’den Esnaf Odalarına ziyaret

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti. Durmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen ziyarete Ünlü ve Yalçınöz’ün yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök, İzmit Belediye Başkan Aday adayı Vedat Kuru ve İzmit İlçe Başkan Yardımcıları Nurdoğan Erkul katıldı.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve MHP teşkilatı yaklaşık bir saat kadar basına kapalı görüştükten sonra ziyaret için karşılıklı teşekkür ettiler. Görüşmenin ardından MHP teşkilatı çeşitli şoför odaları ziyareti için Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ayrıldı. Selin BECER