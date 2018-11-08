MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti. Durmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen ziyarete Ünlü ve Yalçınöz’ün yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök, İzmit Belediye Başkan Aday adayı Vedat Kuru ve İzmit İlçe Başkan Yardımcıları Nurdoğan Erkul katıldı.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve MHP teşkilatı yaklaşık bir saat kadar basına kapalı görüştükten sonra ziyaret için karşılıklı teşekkür ettiler. Görüşmenin ardından MHP teşkilatı çeşitli şoför odaları ziyareti için Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ayrıldı. Selin BECER
Bugün 12:21 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
MHP’den Esnaf Odalarına ziyaret
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’u makamında ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:21 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz