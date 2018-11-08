Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli'de ikamet edenlerin 546.420’i (%29,14) Kocaeli nüfusuna kayıtlı olup, 1.328.912’si (% 70,86) diğer il nüfusuna kayıtlıdır. Kocaeli'de Erzurum nüfusuna kayıtlı 86.409 kişi (% 4,61) ile Erzurum birinci sırada gelmekte olup, sırasıyla 69.687 kişi (% 3,72) ile Sakarya, 62.714 kişi (% 3,34) ile Kars izlemektedir. Kocaeli'de ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 681 kişi (%0,04) ile Hakkari almaktadır. Hakkari ilini sırasıyla 1.210 kişi (% 0,06) ile Burdur, 1.439 kişi (% 0,08) ile Muğla, 1.728 kişi (% 0,09) ile Kilis illeri izlemektedir.
Kocaeli nüfusuna kayıtlı vatandaşların ikamet ettikleri illere göre sayıları
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan 670.122 kişinin (Kocaelililerin) Türkiye’deki ikamet ettikleri illere bakıldığında, Kocaeli'de ikamet eden 546.420 kişiden (% 81,54) sonra en çok 58.263 kişi (% 8,69) ile İstanbul’da yaşadıkları görülmektedir. İstanbul sırasıyla 11.620 kişi (% 1,73) ile Sakarya ve 6.987 kişi (% 1,04) ile Bursa illeri takip etmektedir. Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan kişilerin (Kocaelililerin) ikamet ettikleri iller arasında en son sırada 12 kişi (% 0,01) ile Kilis yer almaktadır. Kilis'i sırasıyla 37 kişi (% 0,01) ile Karaman, 40 kişi (% 0,01) ile Ardahan ve 47 kişi (% 0,01) ile Iğdır illeri izlemektedir.
NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL
KOCAELİ 546.420
ERZURUM 86.409
SAKARYA 69.687
KARS 62.714
TRABZON 61.858
GİRESUN 61.297
AĞRI 50.646
ARDAHAN 46.322
ORDU 42.497
SAMSUN 41.681
TOKAT 38.753
GÜMÜŞHANE 38.058
SİVAS 37.683
İSTANBUL 37.360
KASTAMONU 29.929
ARTVİN 26.884
MUŞ 25.273
VAN 24.879
SİNOP 23.359
DÜZCE 22.430
BOLU 21.359
RİZE 20.098
ZONGULDAK 18.107
BURSA 16.877
KONYA 16.332
AFYONKARAHİSAR 15.991
BAYBURT 15.401
KARABÜK 15.179
ESKİŞEHİR 14.057
ERZİNCAN 13.878
AMASYA 13.842
ÇANKIRI 13.133
ANKARA 13.085
ÇORUM 12.639
YOZGAT 12.517
DİYARBAKIR 12.359
ELAZIĞ 12.087
MALATYA 11.467
BALIKESİR 11.193
BİLECİK 11.136
BİTLİS 11.046
MARDİN 10.123
BİNGÖL 10.103
NİĞDE 8.285
ŞANLIURFA 7.951
BARTIN 7.392
ADANA 7.279
KAYSERİ 7.135
NEVŞEHİR 7.039
HATAY 7.023
KAHRAMANMARAŞ 7.012
KIRŞEHİR 6.488
GAZİANTEP 6.266
TUNCELİ 6.036
YALOVA 5.914
KIRIKKALE 5.840
SİİRT 5.596
IĞDIR 5.551
MERSİN 5.472
EDİRNE 5.359
İZMİR 5.303
BATMAN 5.075
MANİSA 4.848
AKSARAY 4.612
KIRKLARELİ 4.531
KÜTAHYA 4.518
TEKİRDAĞ 4.286
ÇANAKKALE 4.095
OSMANİYE 3.657
UŞAK 3.466
ADIYAMAN 3.310
ISPARTA 3.215
AYDIN 2.959
DENİZLİ 2.492
ŞIRNAK 2.259
KARAMAN 1.945
ANTALYA 1.917
KİLİS 1.728
MUĞLA 1.439
BURDUR 1.210
HAKKARİ 681
TOPLAM: 1.875.332
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz