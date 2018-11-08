Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli'de ikamet edenlerin 546.420’i (%29,14) Kocaeli nüfusuna kayıtlı olup, 1.328.912’si (% 70,86) diğer il nüfusuna kayıtlıdır. Kocaeli'de Erzurum nüfusuna kayıtlı 86.409 kişi (% 4,61) ile Erzurum birinci sırada gelmekte olup, sırasıyla 69.687 kişi (% 3,72) ile Sakarya, 62.714 kişi (% 3,34) ile Kars izlemektedir. Kocaeli'de ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 681 kişi (%0,04) ile Hakkari almaktadır. Hakkari ilini sırasıyla 1.210 kişi (% 0,06) ile Burdur, 1.439 kişi (% 0,08) ile Muğla, 1.728 kişi (% 0,09) ile Kilis illeri izlemektedir.

Kocaeli nüfusuna kayıtlı vatandaşların ikamet ettikleri illere göre sayıları

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan 670.122 kişinin (Kocaelililerin) Türkiye’deki ikamet ettikleri illere bakıldığında, Kocaeli'de ikamet eden 546.420 kişiden (% 81,54) sonra en çok 58.263 kişi (% 8,69) ile İstanbul’da yaşadıkları görülmektedir. İstanbul sırasıyla 11.620 kişi (% 1,73) ile Sakarya ve 6.987 kişi (% 1,04) ile Bursa illeri takip etmektedir. Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan kişilerin (Kocaelililerin) ikamet ettikleri iller arasında en son sırada 12 kişi (% 0,01) ile Kilis yer almaktadır. Kilis'i sırasıyla 37 kişi (% 0,01) ile Karaman, 40 kişi (% 0,01) ile Ardahan ve 47 kişi (% 0,01) ile Iğdır illeri izlemektedir.

NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL

KOCAELİ 546.420

ERZURUM 86.409

SAKARYA 69.687

KARS 62.714

TRABZON 61.858

GİRESUN 61.297

AĞRI 50.646

ARDAHAN 46.322

ORDU 42.497

SAMSUN 41.681

TOKAT 38.753

GÜMÜŞHANE 38.058

SİVAS 37.683

İSTANBUL 37.360

KASTAMONU 29.929

ARTVİN 26.884

MUŞ 25.273

VAN 24.879

SİNOP 23.359

DÜZCE 22.430

BOLU 21.359

RİZE 20.098

ZONGULDAK 18.107

BURSA 16.877

KONYA 16.332

AFYONKARAHİSAR 15.991

BAYBURT 15.401

KARABÜK 15.179

ESKİŞEHİR 14.057

ERZİNCAN 13.878

AMASYA 13.842

ÇANKIRI 13.133

ANKARA 13.085

ÇORUM 12.639

YOZGAT 12.517

DİYARBAKIR 12.359

ELAZIĞ 12.087

MALATYA 11.467

BALIKESİR 11.193

BİLECİK 11.136

BİTLİS 11.046

MARDİN 10.123

BİNGÖL 10.103

NİĞDE 8.285

ŞANLIURFA 7.951

BARTIN 7.392

ADANA 7.279

KAYSERİ 7.135

NEVŞEHİR 7.039

HATAY 7.023

KAHRAMANMARAŞ 7.012

KIRŞEHİR 6.488

GAZİANTEP 6.266

TUNCELİ 6.036

YALOVA 5.914

KIRIKKALE 5.840

SİİRT 5.596

IĞDIR 5.551

MERSİN 5.472

EDİRNE 5.359

İZMİR 5.303

BATMAN 5.075

MANİSA 4.848

AKSARAY 4.612

KIRKLARELİ 4.531

KÜTAHYA 4.518

TEKİRDAĞ 4.286

ÇANAKKALE 4.095

OSMANİYE 3.657

UŞAK 3.466

ADIYAMAN 3.310

ISPARTA 3.215

AYDIN 2.959

DENİZLİ 2.492

ŞIRNAK 2.259

KARAMAN 1.945

ANTALYA 1.917

KİLİS 1.728

MUĞLA 1.439

BURDUR 1.210

HAKKARİ 681

TOPLAM: 1.875.332