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Otomobil plakasız motosikletle çarpıştı

İzmit'te hareket halindeki otomobil dönüş plakasız motosikletle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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Olay saat 10.30 sıralarında Körfez Sekapark’ta Salim Dervişoğlu Caddesi Sekapark 2. Etap istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail E. idaresindeki 41 BZ 257 plakalı otomobil, dönüş yapmakta olan Mustafa A.(21) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Mustafa Aka Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - ŞEHİR İÇİ KAZALARDA FİLMLİ CAMLI OTOLARIN KAZA YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK . SÜRÜCÜLERİN BİRİ BİRLERİNİ GÖRMESİ ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE ÇOK ÖNEMLİ.

Yanıtla . 0Beğen 08 Kasım 16:10

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