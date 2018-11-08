Derince belediyesi binlerce litre benzin ve motorin almak için ihale düzenleyecek. Derince Belediyesi’nde verilen ihale ilanına göre, 425 bin litre motorin ile 8 bin litre 95 oktan kurşunsuz benzin alınacak. İhale ile alınacak olana akaryakıt, yükleniciye ait tüm akaryakıt istasyonlarından alabilecek. Ayrıca ihtiyacı olan Motorin ve Kurşunsuz Benzin için de Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garajı’nda bulunan akaryakıt istasyon tanklarına boşaltılmış şekilde teslim edilecek. Yaklaşık 3 milyon lira bir bedelle yapılması beklenen bu büyük ihale, 6 Aralık günü Derince Belediye binasında yapılacak.
Bugün 12:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
Derince Belediyesi, 3 milyonluk akaryakıt alacak
Derince Belediyesi 425 bin litre motorin ile 8 bin litre 95 oktan kurşunsuz benzin almak için ihale düzenleyecek.
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Bugün 12:32 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz