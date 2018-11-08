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Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, daha önce ertelenen maç oynandı ve Değirmendere rakibi Kandıra’yı 2-0 yenerek lider İlimtepe Futbol Kulübü ile arasındaki farkı 4’e indirdi.

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Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, daha önce ertelenen maç oynandı ve Değirmendere rakibi Kandıra’yı 2-0 yenerek lider İlimtepe Futbol Kulübü ile arasındaki farkı 4’e indirdi. Kandıra GB Belediyespor’un antrenörü Serkan Ayhan Oyan’ın annesinin vefatı nedeniyle iki hafta önce son anda ertelenen maç, önceki akşam oynandı. Rakibini net bir skorla yenen Değirmenderesporlular, baş sağlığı mesajını da direkt iletti. İlimtepe Futbol Kulübü 19 puanla liderliğini sürdürürken, Değirmendere maç eksiğini tamamlayıp, 15 puana yükseldi. Ligde ilk yarı resmen sona erdi.

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