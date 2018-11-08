1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda Yuvacıkspor zirveye çıktı. Erteleme maçında takipçilerinden Tavşancılspor’u 1-0 yenerek adeta 6 puanlık bir kazanç elde eden Yuvacıkspor, averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Diğer erteleme maçında da Kirazpınar, Asarköy engelini 4-1 ile geçerek rahat nefes alırken, Play-Off hattına da tutundu.

ÇARŞAMBA AKŞAMI ERTELEME MAÇLARI SONUÇLARI:

Gebze Kirazpınar: 4-Gölcük Asarköy: 2

Yuvacıkspor: 1-Tavşancılspor: 0