1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda Yuvacıkspor zirveye çıktı. Erteleme maçında takipçilerinden Tavşancılspor’u 1-0 yenerek adeta 6 puanlık bir kazanç elde eden Yuvacıkspor, averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Diğer erteleme maçında da Kirazpınar, Asarköy engelini 4-1 ile geçerek rahat nefes alırken, Play-Off hattına da tutundu.
ÇARŞAMBA AKŞAMI ERTELEME MAÇLARI SONUÇLARI:
Gebze Kirazpınar: 4-Gölcük Asarköy: 2
Yuvacıkspor: 1-Tavşancılspor: 0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz