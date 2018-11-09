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Bugün 05:30 TSİ- Spor ( G : Dün 12:44 TSİ )

U-15 Ligi’nde 2 grupta 2 maç oynanacak

Kocaeli U-15 Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve 31 puanla liderliğini sürdüren 41 Futbol Kulübü takımı, bugün, dördüncü sırada ve 18 puanda olan Körfez İlçesi Birlikspor ile zorlu maça çıkacak.

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Kocaeli U-15 Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve 31 puanla liderliğini sürdüren 41 Futbol Kulübü takımı, bugün, dördüncü sırada ve 18 puanda olan Körfez İlçesi Birlikspor ile zorlu maça çıkacak. Bir maçı eksik bulunan 41 Futbol Kulübü’nün bu karşılaşması Cephanelik Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Grupta ikinci sırada İzmit GB spor 29 puanla yer alıyor. Günün diğer maçı E Grubu’na dahil. Gölcük Kavaklı Stadı’nda Seka Doğanspor ile Hisareynspor karşılaşacak. Bu maç da 19.00’da başlayacak. U15 Ligi maçlarına, hafta sonu, yarın ve pazar günü devam edecek.

U-15 C GRUBU

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:

İzmit G.B.Spor 2-3 41 Futbol Kulübü

Kocaeli Yenişehir 3-0 Arslanbey G.B (H)

Körfez İlçesi Birlik 3-0 Çubuklu Bala (H)

GÜNÜN MAÇI:

41 FUTBOL KULÜBÜ-KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK 19.00 CEPHANELİK

U-15 E GRUBU

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:

Kızderbent 4-1 Seka Doğanspor

İhsaniyespor 0-3 G. Karadeniz (H)

GÜNÜN MAÇI:

SEKA DOĞAN-HİSAREYN             19.00     KAVAKLI

U-15 LİGİ ÇARŞAMBA AKŞAMI SONUCU:

Darıca Kültür ve Martı: 8-Çerkeşli: 1

Bugün 05:30 TSİ - Spor

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