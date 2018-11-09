U-17 Ligi son hızla sona doğru

Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden B Grubu takımı Kocaeli Güneşspor ve D Grubu takımı Kartepe Belediyespor, gruplarında son maçına bu akşam çıkacak. Kocaeli Güneşspor geçen hafta şampiyonluğu ilan ederken, son maçında, Körfez BLD Hereke Yıldızspor ile oynayacak. Maç M.Ali Kağıtçı’da oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Günün diğer maçında ise D Grubu şampiyonu Kartepe BLelediyespor, Arslanbey Organize Sanayispor ile Arslanbey Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19.00da başlayacak. Şampiyon olan takımlar Play Off maçları oynamaya hak kazanıyor.
U17 B GRUBU:
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:
Yenidoğan Serdarspor 3-0 Yavuzspor (H)
Kandıra G.B.Belediye 0-3 İlimtepe G.B.
Körfez Bld.H. Yıldız 1-0 Yeşilova Spor
41 Futbol Kulübü 1-2 Kocaeli Güneş
GÜNÜN MAÇI:
U-17 B KOCAELİ GÜNEŞ SPOR KÖRFEZ BLD.HEREKE YILDIZ SPOR 19.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-17 D GRUBU
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:
Kartepe Suadiye 3-0 Maşukiyespor (H)
Kartepe Belediye 3-0 Arslanbey G.B Spor
Başiskele Belediye 2-1 Arslanbey Organize
GÜNÜN MAÇI:
ARS.ORG.SANAYİ-KARTEPE BLD. 19.00 ARSLANBEY
U-17 FUTBOL LİGİ ÇARŞAMBA AKŞAMI SONUÇLARI:
Gölcük Çiftlik: 3-Çamçukurspor: 0
Hisareyn: 9-Gölcük İdman Yurdu: 0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz