U-17 Ligi son hızla sona doğru

Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden B Grubu takımı Kocaeli Güneşspor ve D Grubu takımı Kartepe Belediyespor, gruplarında son maçına bu akşam çıkacak. Kocaeli Güneşspor geçen hafta şampiyonluğu ilan ederken, son maçında, Körfez BLD Hereke Yıldızspor ile oynayacak. Maç M.Ali Kağıtçı’da oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Günün diğer maçında ise D Grubu şampiyonu Kartepe BLelediyespor, Arslanbey Organize Sanayispor ile Arslanbey Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19.00da başlayacak. Şampiyon olan takımlar Play Off maçları oynamaya hak kazanıyor.

U17 B GRUBU:

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:

Yenidoğan Serdarspor 3-0 Yavuzspor (H)

Kandıra G.B.Belediye 0-3 İlimtepe G.B.

Körfez Bld.H. Yıldız 1-0 Yeşilova Spor

41 Futbol Kulübü 1-2 Kocaeli Güneş

GÜNÜN MAÇI:

U-17 B KOCAELİ GÜNEŞ SPOR KÖRFEZ BLD.HEREKE YILDIZ SPOR 19.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

U-17 D GRUBU

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI:

Kartepe Suadiye 3-0 Maşukiyespor (H)

Kartepe Belediye 3-0 Arslanbey G.B Spor

Başiskele Belediye 2-1 Arslanbey Organize

GÜNÜN MAÇI:

ARS.ORG.SANAYİ-KARTEPE BLD. 19.00 ARSLANBEY

U-17 FUTBOL LİGİ ÇARŞAMBA AKŞAMI SONUÇLARI:

Gölcük Çiftlik: 3-Çamçukurspor: 0

Hisareyn: 9-Gölcük İdman Yurdu: 0