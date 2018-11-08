AKP İzmit’e ilk başvuru geldi

5 Kasım’da başlayan ve 12 Kasım’a kadar sürecek olan AKP başvuru sürecinde İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için ilk başvuru geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde Teknik Personel görevinde bulunan Teymen Erol ilçe teşkilatına gelerek başvuru dosyasını aldı. Meclis üyeliğine ilk aday adayı olan Erol, partimiz için hayırlı olsun. Diğer tüm aday adaylarına şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Selin BECER