5 Kasım’da başlayan ve 12 Kasım’a kadar sürecek olan AKP başvuru sürecinde İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için ilk başvuru geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde Teknik Personel görevinde bulunan Teymen Erol ilçe teşkilatına gelerek başvuru dosyasını aldı. Meclis üyeliğine ilk aday adayı olan Erol, partimiz için hayırlı olsun. Diğer tüm aday adaylarına şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Selin BECER
Bugün 12:47 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
AKP İzmit’e ilk başvuru geldi
AKP’de 5 Kasım’da başlayan başvuru sürecinde İzmit’e ilk başvuru meclis üyeliği için geldi.
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Bugün 12:47 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz