Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:55 TSİ )

Eray Madrid’de zafer peşinde!

Büyükler Dünya Karate Şampiyonası heyecanı İspanya’nın Başkenti Madrid’de başladı. Darıcalı Milli Karatecimiz Eray Şamdan, ilk kez yarışacağı Büyükler Dünya Şampiyonası’nda gözünü zirveye dikti.  Spor camiası, Milli Yıldızımızdan altın madalya bekliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Büyükler Dünya Şampiyonası için İspanya’ya gitti. Karate’de, 2020 Olimpiyatlarına kadar olan süreçteki en önemli Organizasyon olan Dünya Şampiyonası heyecanı başladı. A Milli Takım kafilesiyle beraber İspanya’nın Başkenti Madrid’e giden Milli Yıldızımız Eray Şamdan, kariyerinde ilk kez Büyükler kategorisinde Tatami’ (Minder)ye çıktı. Büyük Erkekler 60 kilogramda ülkemizin madalya umudu olan Şamdan, eleme müsabakalarını geçti. Finale kalması halinde yarın, Türkiye saati ile 20.25’de Altın madalya için Tatami’de olacak.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Genç yaş kategorisinde elde ettiği başarılarla adını karate tarihine altın harflerle yazdıran Milli Yıldızımız, Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı kategorilerinde 1 Dünya Şampiyonluğu ve 1 Dünya üçüncülüğünün yanı sıra, 6 kez Avrupa Şampiyonluğu 1 kez de Avrupa üçüncülüğü yaşadı. Alt yaş gruplarında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atan Genç yıldızımız, büyükler kategorisinde de elde ettiği başarılarla dünya sırlamasının zirvesine çıktı. Özellikle 2018 yılında elde ettiği Premier Lig ve Series 1 zaferleriyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şamdan, WKF(Dünya Karate Federasyonu) tarafından açıklanan Kasım ayı sporcu sıralamasında Büyük Erkekler 60 kilogram kategorisinde ilk sırada yer aldı.

DARICA’DA BÜYÜK HEYECAN VAR

Dünya Şampiyonluğu hedefiyle İspanya’ya giden Milli Sporcumuz Eray Şamdan’ın heyecanını Darıca kamuoyu ise bir başka yaşıyor. Mücadele sporlarında Darıca’nın Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek ilk sporcusu olan Şamdan için, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Bekir Güven destek açıklamasında bulundu. Karabacak ve Güven, Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerleyen Genç Sporcumuzun Dünya Şampiyonası’ndan ülkemizi en iyi şekilde temsilde edeceğine inandıklarını belirterek, Altın madalyayı Darıca’ya ve ülkemize getirmesini istediler. Milli Sporcumuzun babası ve aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Teknik Direktörü Adnan Şamdan da bu büyük heyecanını yerinde yaşamak İspanya’ya giderek destek verdi.

Bugün 12:53 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı mask
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor mask
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor
Süleyman’dan çağrı var mask
Süleyman’dan çağrı var
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2 mask
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor mask
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor
Turkuaz geceler başlıyor mask
Turkuaz geceler başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL