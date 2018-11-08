Eray Madrid’de zafer peşinde!

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Büyükler Dünya Şampiyonası için İspanya’ya gitti. Karate’de, 2020 Olimpiyatlarına kadar olan süreçteki en önemli Organizasyon olan Dünya Şampiyonası heyecanı başladı. A Milli Takım kafilesiyle beraber İspanya’nın Başkenti Madrid’e giden Milli Yıldızımız Eray Şamdan, kariyerinde ilk kez Büyükler kategorisinde Tatami’ (Minder)ye çıktı. Büyük Erkekler 60 kilogramda ülkemizin madalya umudu olan Şamdan, eleme müsabakalarını geçti. Finale kalması halinde yarın, Türkiye saati ile 20.25’de Altın madalya için Tatami’de olacak.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Genç yaş kategorisinde elde ettiği başarılarla adını karate tarihine altın harflerle yazdıran Milli Yıldızımız, Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı kategorilerinde 1 Dünya Şampiyonluğu ve 1 Dünya üçüncülüğünün yanı sıra, 6 kez Avrupa Şampiyonluğu 1 kez de Avrupa üçüncülüğü yaşadı. Alt yaş gruplarında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atan Genç yıldızımız, büyükler kategorisinde de elde ettiği başarılarla dünya sırlamasının zirvesine çıktı. Özellikle 2018 yılında elde ettiği Premier Lig ve Series 1 zaferleriyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şamdan, WKF(Dünya Karate Federasyonu) tarafından açıklanan Kasım ayı sporcu sıralamasında Büyük Erkekler 60 kilogram kategorisinde ilk sırada yer aldı.

DARICA’DA BÜYÜK HEYECAN VAR

Dünya Şampiyonluğu hedefiyle İspanya’ya giden Milli Sporcumuz Eray Şamdan’ın heyecanını Darıca kamuoyu ise bir başka yaşıyor. Mücadele sporlarında Darıca’nın Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek ilk sporcusu olan Şamdan için, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Bekir Güven destek açıklamasında bulundu. Karabacak ve Güven, Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerleyen Genç Sporcumuzun Dünya Şampiyonası’ndan ülkemizi en iyi şekilde temsilde edeceğine inandıklarını belirterek, Altın madalyayı Darıca’ya ve ülkemize getirmesini istediler. Milli Sporcumuzun babası ve aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Teknik Direktörü Adnan Şamdan da bu büyük heyecanını yerinde yaşamak İspanya’ya giderek destek verdi.