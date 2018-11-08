Sporcu aday adayı Kozan’a Tavşantepespor’dan destek

Tavşantepe spor kulübü başkanı Cihan Özkul ziyarette “Mahallemizden yetişmiş bir değer olan Mümin Kozan ile spor projelerimizle ilgili istişare yapmak için buradayız. Bizler gelecek nesiller için önce spor diyebilmiş bir kulübüz. Mümin Kozan ağabeyimiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Mezunu olmakla birlikte, üç yıl boyunca bir amatör spor kulübünde kulüp başkan vekilliği yapmış, şehrimizde de yıllarca futbol hekimliğine emeği geçmiş, spor ve gençler ile ilgili birçok başarılı projelere imza atmış biridir. Bugün mahallemizin spor kulübü projeleri, tesis, spor malzemeleri, futbol okulu, gençlerimizin suç ve suç öbeklerinden korunması ile ilgili fikirlerini dinledik. Projeleri değerlendirdik” dedi.

KOZAN’DAN İLGİNÇ YANIT…

İyi parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Mümin KOZAN ise şunları söyledi: Mahallemizin gençleri ve çocukları için böyle güzel bir çaba ve fedakarlığa giren arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutluyor, çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Gençlerimiz ve geleceğimiz için sportif ve sosyal projeler hayati önem taşımaktadır. Toplum bilimciler; "toplum suçu oluşturur fert işler" ikazı ile birlikte dinimizde "Hak ile meşgul olmayanı batıl işgal eder," uyarısı yapmış, gençlerimizin doğru işlere yönelmesi hususunda gerekli önemin verilmesini işaret etmiştir” dedi. Kozan sözlerini şöyle tamamladı: Bu doğrular ışığında, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimleri için sporun çok büyük bir önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bizler de şuan ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerinin; tesis, malzeme, eğitim, sporcu vb. ihtiyaçlarını giderecek çok yönlü ve kalıcı bir proje hazırladık. Bu projenin hayata geçmesiyle yaşayan bir spor sistemi devreye girecek, bundan sonraki süreçte spor kulüpleri kendi ayakları üzerinde durabilecek. Aynı zamanda da tüm ülkeye örnek olacak bir proje hazırladık. İlerleyen süreçte proje detaylarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız.