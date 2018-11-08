Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:58 TSİ )

Sporcu aday adayı Kozan’a Tavşantepespor’dan destek

Tavşantepespor kulübü yeni yönetim kurulu üyeleri ile kurucu başkanı ve aynı zamanda kulüp antrenörü olan Cihan Özkul,  Kozanlar Kandıralı Ekmekçi’de, İyi Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı Mümin Kozan’ı ziyaret etti. Bu ziyarette, alışılmışın dışında farklı bir gündem gerçekleşti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tavşantepe spor kulübü başkanı Cihan Özkul ziyarette “Mahallemizden yetişmiş bir değer olan Mümin Kozan ile spor projelerimizle ilgili istişare yapmak için buradayız. Bizler gelecek nesiller için önce spor diyebilmiş bir kulübüz. Mümin Kozan ağabeyimiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Mezunu olmakla birlikte, üç yıl boyunca bir amatör spor kulübünde kulüp başkan vekilliği yapmış, şehrimizde de yıllarca futbol hekimliğine emeği geçmiş, spor ve gençler ile ilgili birçok başarılı projelere imza atmış biridir. Bugün mahallemizin spor kulübü projeleri, tesis, spor malzemeleri, futbol okulu, gençlerimizin suç ve suç öbeklerinden korunması ile ilgili fikirlerini dinledik. Projeleri değerlendirdik” dedi.

KOZAN’DAN İLGİNÇ YANIT…

İyi parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Mümin KOZAN ise şunları söyledi: Mahallemizin gençleri ve çocukları için böyle güzel bir çaba ve fedakarlığa giren arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutluyor, çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Gençlerimiz ve geleceğimiz için sportif ve sosyal projeler hayati önem taşımaktadır. Toplum bilimciler;  "toplum suçu oluşturur fert işler" ikazı ile birlikte dinimizde "Hak ile meşgul olmayanı batıl işgal eder,"  uyarısı yapmış, gençlerimizin doğru işlere yönelmesi hususunda gerekli önemin verilmesini işaret etmiştir” dedi.  Kozan sözlerini şöyle tamamladı: Bu doğrular ışığında, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimleri için sporun çok büyük bir önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bizler de şuan ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerinin; tesis, malzeme, eğitim, sporcu vb. ihtiyaçlarını giderecek çok yönlü ve kalıcı bir proje hazırladık. Bu projenin hayata geçmesiyle yaşayan bir spor sistemi devreye girecek, bundan sonraki süreçte spor kulüpleri kendi ayakları üzerinde durabilecek. Aynı zamanda da tüm ülkeye örnek olacak bir proje hazırladık. İlerleyen süreçte proje detaylarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız.

Bugün 12:56 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı mask
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor mask
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor
Süleyman’dan çağrı var mask
Süleyman’dan çağrı var
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2 mask
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor mask
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor
Turkuaz geceler başlıyor mask
Turkuaz geceler başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL