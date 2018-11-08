ATA için koşacaklar

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle adının verildiği “Atatürk’ü Anma Koşusu”, bugün saat 10:00’da Bilgi Küpü himayesinde Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’nde gerçekleşecek. Bu yarışa Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise düzeyinde 1.9.1999-2000-2001-2002-31.8.2003 doğumlu tüm öğrenciler, okulları ya da da ferdi olarak katılabilecek.

ÖZMEN: MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ

10 Kasım Atatürk Koşusu ile ilgili konuşan Bilgi Küpü Okulları genel müdür yardımcısı Nejdet Özmen, “ Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80. Yılında minnet ve saygıyla anıyorum” diyerek söze başladı. Ardından böyle büyük bir organizasyonun adının ancak büyük bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleneceğini iletirken, yarışa Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise düzeyinde tüm okulların katılmasını beklediklerini iletti. İlimizde böyle büyük ve anlamlı bir organizasyona imza atacakları için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Özmen, il milli eğitim müdürlüğü ve il gençlik spor müdürlüğüyle beraber yürüttükleri bu projede tüm imkanların seferber edileceğini özellikle vurguladı.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN VERİLECEK

10 Kasım Atatürk Koşusu’nda Genç erkek ve yıldız erkek kategorisindeki öğrenciler 1500 metre, genç kız ve yıldız kız kategorisindeki öğrenciler ise 1000 metre koşacaklar. Bulunduğu kategoride dereceye giren öğrencilere ödül olarak altın ve madalya verilecekken yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek.