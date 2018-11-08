Olimpiyat Yıldızları’ndan olimpik bir proje daha

Ülke sporunun en önemli problemlerinden biri olan ve birçok başarılı sporcunun sporu bırakmasına neden olan sağlık ve eğitim problemlerine yönelik profesyonel bir spor modeli geliştirildi. Alt yapılarında ve Türkiye şampiyonalarında yarışmaya hak kazanan sporcularına sağlık ve eğitimde anlaşmalı kurumları ile kademeli olarak yüzde yüze varan burslar veren kulüp, öncü oluyor. İlimizin başarılı genç spor insanlarından, Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Tolga Havuç tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında şunlar yer alıyor.

ÖNEMLİ BİR SAĞLIK VE VĞİTİM DESTEĞİ VERİYORLAR…

Spor/sağlık alanında kulüp sporcuları anlaşmalı bir özel hastane tarafından Türkiye derecesi alan cimnastikçilerine %100, yarışmalarda dereceye giremeyen ve alt yapılara seçilen sporcularına %30, genel cimnastik grubunda olan tüm sporcularına ise %10 burs hakkı veriyor. Ayrıca sporculara anlaşmalı kurum tarafından her yıl 1 kez Check-up yaptırarak tüm değerlere yönelik bilgileri ‘sporcu bilgi bankasında’ topluyor.

ETÜT PROGRAMLARI, ÖZEL SPORCU YEMEĞİ…

-Spor/eğitim alanında kulüp sporcuları anlaşmalı özel bir eğitim kurumu tarafından Türkiye derecesi alan cimnastikçilerine %100, yarışmalarda dereceye giremeyen ve alt yapılara seçilen sporcularına %45+yemek bursu, genel cimnastik grubunda olan tüm sporcularına ise %20 burs hakkı veriyor. Ayrıca sporculara okul saatinde özel sporcu yemeği veriliyor ve kamp, yarışma ve antrenmanlardan dolayı derslere katılamayan sporculara özel branş öğretmenleri tarafından tüm dersler için etüt programları yapılıyor.

PSİKOLOG DESTEĞİ DE VERİLİYOR…

-Ayrıca Kulüp, yoğun programda çalışan sporcuları için sporcu bilgi bankasında toplanan verilere göre hem antrenman yapıyor, hem de başarılı diyetisyen Hilal Batmaz ve psikolog Hilal Şirin tarafından tüm sporculara %100 burs ile hizmet vererek beslenme ve psikolojik durumlara yönelik profesyonel çalışmaları hayata geçiriyor.