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Yarın Derince’de kıyamet kopacak

Bol sürprizli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’na dahil Derince Birlik-Darıca Martı zirve maçı, yarın akşam nefesleri kesecek.

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Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadele veren 14 puanlı iki takım Derince Birlikspor ile Darıca Kültür Martı, final niteliği taşıyan karşılaşmada mücadele edecek. Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak maçta lider ve takihçisi kapışırken, zirve de yine değişiklik olabilecek. Nefes nefese geçen grupta her hafta ilginç sonuçlar alınırken, geçen hafta lider Derince Birlik ve takipçisi Başiskele Damlar, bol gollü maçlarla yenilmişti. Haftayı hükmen kazanarak geçiren Yavuzspor ise arayı kapamış, Martıspor da avantaj yakalamışken beraberlikle takılmıştı.

İKİSİNİN PUANI DA 14

Zirvede yer alan Derince Birlikspor ile takipçisi Darıca Kültür ve Martıspor, 14’er puana sahip bulunuyor. Yarın akşam Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçın sonucu merakla bekleniyor. Geçen hafta küme düşme potasında yer alan Taşköprü Birlikspor, lider Derince Birlikspor’u 4-3 yenmişti. Takipçisi Darıca Kültür Martı ise Maşukiye ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken büyük lir fırsat kaçırmış, ama yine de zirveye ortak olmuştu.

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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