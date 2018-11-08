Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’a mücadele eden ve üst sıraları zorlayan Belediye Derince, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’a gol yağdırmış ve maçı 5-0 kazanarak, puanını 15’e yükseltmişti. Belediye derince ekibi, pazar günü derbi niteliği taşıyan maçta, 6’ıncı sırada yer alan eski lider Doğantepe ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. Derince ekibi, bu maçın hazırlıklarına hafta başından itibaren başladı. Galibiyet parolası ile hazırlanan srı lacivertliler, bu haftayı da kayıpsız geçmek istiyor. Ahmet AKAY