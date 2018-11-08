Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’a mücadele eden ve üst sıraları zorlayan Belediye Derince, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’a gol yağdırmış ve maçı 5-0 kazanarak, puanını 15’e yükseltmişti. Belediye derince ekibi, pazar günü derbi niteliği taşıyan maçta, 6’ıncı sırada yer alan eski lider Doğantepe ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. Derince ekibi, bu maçın hazırlıklarına hafta başından itibaren başladı. Galibiyet parolası ile hazırlanan srı lacivertliler, bu haftayı da kayıpsız geçmek istiyor. Ahmet AKAY
Bugün 13:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’a mücadele eden ve üst sıraları zorlayan Belediye Derince, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’a gol yağdırmış ve maçı 5-0 kazanarak, puanını 15’e yükseltmişti.
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Bugün 13:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz