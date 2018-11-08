Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:13 TSİ )

Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’a mücadele eden ve üst sıraları zorlayan Belediye Derince, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’a gol yağdırmış ve maçı 5-0 kazanarak, puanını 15’e yükseltmişti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’a mücadele eden ve üst sıraları zorlayan Belediye Derince, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’a gol yağdırmış ve maçı 5-0 kazanarak, puanını 15’e yükseltmişti. Belediye derince ekibi, pazar günü derbi niteliği taşıyan maçta, 6’ıncı sırada yer alan eski lider Doğantepe ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. Derince ekibi, bu maçın hazırlıklarına hafta başından itibaren başladı. Galibiyet parolası ile hazırlanan srı lacivertliler, bu haftayı da kayıpsız geçmek istiyor. Ahmet AKAY

Bugün 13:12 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı mask
Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor mask
Belediye Derincespor, Doğantepe’ye bileniyor
Süleyman’dan çağrı var mask
Süleyman’dan çağrı var
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2 mask
Süper B’de Değirmendere arayı biraz daha kapattı: 0-2
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor mask
1-D’de yeni lider averajla Yuvacıkspor
Turkuaz geceler başlıyor mask
Turkuaz geceler başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL