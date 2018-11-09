Evkur Yeni Malatya - Trabzonspor (20.00 - Beinsport - Arda Kardeşler)

Malatya ile Trabzonspor, kritik bir maça çıkıyor. Oynanacak mücadeleler ve görev yapacak hakemler şöyle…

Bugün:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

Yarın:

13.30 BŞB Erzurum - Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konya - Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rize - M.Başakşehir: H. Umut Meler

19.00 Kayserispor - Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanya: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş – D.Grup Sivas: Y.Kemal Uğurlu