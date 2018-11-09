Evkur Yeni Malatya - Trabzonspor (20.00 - Beinsport - Arda Kardeşler)

Malatya ile Trabzonspor, kritik bir maça çıkıyor. Oynanacak mücadeleler ve görev yapacak hakemler şöyle…
Bugün:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
Yarın:
13.30 BŞB Erzurum - Göztepe: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konya - Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Çaykur Rize - M.Başakşehir: H. Umut Meler
19.00 Kayserispor - Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
18.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanya: Alper Ulusoy
19.00 Antalyaspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık
20.30 Beşiktaş – D.Grup Sivas: Y.Kemal Uğurlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz