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Ayaz’dan beklenen açıklama geldi

AKP’de genel merkezin açıkladığı “İlçe Başkanları 12 Kasım’a kadar istifa etmeyecek, 1 Aralık’a kadar genel merkez gerekli gördüğü yerlerde istifa isteyecek” kararı sonrasında Ayaz, genel merkezden gelecek açıklamayı bekleyeceğini ve kararının değişmediğini söyledi.

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AKP’de genel merkezin açıkladığı “İlçe Başkanları 12 Kasım’a kadar istifa etmeyecek, 1 Aralık’a kadar genel merkez gerekli gördüğü yerlerde istifa isteyecek” kararı sonrası başkanlık için aday adaylığını açıklamayı düşünen birçok isim de beklemeye geçti. İzmit için aday adaylığını açıklamak üzere hazırlıklara başlayan ve her fırsatta İzmit Belediye Başkanı olmak istediğini dile getiren AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’dan beklenen açıklama geldi.

KARARIMDA DEĞİŞİKLİK YOK

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Genel merkezden haber beklediğini söyleyen Ayaz, “Genel merkezin talimatı bize emirdir. İl başkanımız da açıklamasını yaptı. 1 Aralık tarihine kadar istifa etmeyeceğiz genel merkezden haber bekleyeceğiz. Benim kararımda bir değişiklik yok” dedi.

SENİ SEVİYORUZ İZMİT

Ben ilçe başkanıyım, aday adayı psikolojisiyle olaylara bakmıyorum diyen Ayaz,“Genel merkezin direktifleri buysa buna uymayan yöneticiler genel merkezin kararına tavır göstermiş gibi yorumlanır. Benim sloganım “Seni seviyoruz İzmit” Biz bu memlekette doğduk, büyüdük. Kararımızda neredeysek hala oradayız. Bizim için nasipse görevimizi de en güzel şekilde yaparız. Teşkilat adabımız gereği bekleyeceğiz” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

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