Kocaeli'nin en yaşlı ağacı tanıtılıyor

2018 yılının Şubat ayında kurulan Kocaeli Doğa Koruma Derneği (KDK) Hamdi Kaptanoğlu, Veysel Kavrayan, Gülten Karaca, Hülya Tamyüksel, Hakan Tanta, Sedat Karaaslan, Nil Pembe Özer, Ezgi Ülkü Aykut, Hasan Ali Demir tarafından kurulmuş olup geçici yönetim Temmuz ayında yapılan Genel Kurul ile hali hazırda ki Yönetim Kurulu ile yoluna devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri; Başkan Hasan Ali Demir, Başkan Yardımcısı Gülten Karaca, Genel Sekreter Veysel Kavrayan, Sayman Birgül Uçum Ayar, Üye Emrah Yaşa, Üye Mehmet Koyuer, Üye Ezgi Ülkü Aykut olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

KOCAELİ HALKI DOĞA İLE BULUŞACAK

Kocaeli Doğa Koruma Derneği'nin amacı ise ''Kocaeli ili doğasını, biyolojik çeşitliliğini, ekolojik süreçlerini takiple korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamaktır. Dernek bu amaçta Kocaeli halkını doğayla buluşturarak, doğayı bir bütün olarak algılamasını, sevmesini, doğaya zararı dokunmadan yaşama bilinci kazanmasını ve yerel değerlerin korunmasının temini için çalışmalarına başladı.

KOCAELİ'NİN EN YAŞLI ANIT KESTANE AĞACI TANITIMI

Dünyamızda yaşayan bazı ağaçlar gerçekten insan idrakını zorlayacak kadar yaşlı. Bazıları binlerce, yüzlerce yıllık tarihe tanıklık ediyorlar. Tarih ve ders kitaplarında okuduğumuz pek çok tarihi olayın canlı tanıkları. Medeniyetlerin kuruluşlarına, batışlarına tanık olan bu ihtişamlı ağaçlar, dünyamızın tarihini bizden daha iyi tanıyorlar. İşte tüm bu bilgiler ışığında Kocaeli Doğa Koruma Derneği, 400 ile 500 yıl arası olan Kestane Ağacının tedavisine başladı ve Anıt Ağaç başvurusunun sonucuna göre de tescilini yaptıracaklar.

KOCAELİ’NİN EN YAŞLI AĞACI ÖZEL ARAZİDE

Özel arazisinde bulunan bu ağaçtan dolayı; doğaya ve tarihe göstermiş olduğu saygı ve emekten dolayı Mensur Keskin'e de teşekkür eden Kocaeli Doğa Koruma Derneği, Kocaeli’nin en yaşlı kestane ağacının tanıtımı olan ilk etkinliklerinde özellikle basın kuruluşlarını yanlarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını da belirttiler. Kocaeli Doğa Koruma Derneği (KDK) organizasyonuyla; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla 9 Kasım 2018 Cuma günü düzenlenecek olan, 'Doğa Yürüyüşü ve Kocaeli'nin En Yaşlı Anıt Kestane Ağacı Tanıtımı' etkinliği ise şu şekilde gerçekleşecek.

Kocaeli Doğa Koruma Derneği Yönetim Kurulu

Proğram Akışı:

13:30 Halıdere Çarşı Meydan Buluşma

13:45 Yürüyüş Parkuruna Hareket

14:00 Yürüyüş Parkuruna Varış

14:15 Anıt Ağaç Buluşma, Konuşma ve Plaket Taktimi

15:00 Anıt Ağaç - Şekersuyu Yürüyüş

15:30 İkram

İrtibat: KDK Genel Sekreteri Veysel Kavrayan 0532 490 07 00