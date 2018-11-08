AKP’de başvuru sayısı 15’e çıktı

AKP'de belediye başkan aday adaylığı heyecanı devam ediyor. AKP'den belediye başkan adayı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuruları 5 Kasım'da başlamıştı. 4 gün içerisinde AKP İl Başkanlığı'na yapılan resmi başvuru sayısı 15’e ulaştı
RESMİ BAŞVURULARINI YAPTILAR
Derince Belediye başkan aday adaylığı için Necdet Deniz, Rıza Yıldız, Dilovası Belediye başkan aday adaylığı için Orhan Çarıkçı, Enver Yıldırım, İsmail Ünal. Gölcük Belediye başkan aday adaylığı için Ekrem Aktuğ, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için Caner Göçmez, Melek Çelik, Nihat Tekgümüş, Musa Yılmaz, Karamürsel Belediye başkan aday adaylığı için Fevzi Utaş, Kartepe Belediye başkan aday adaylığı için Murat Yıldız, Gebze Belediye başkan aday adaylığı için Adnan Malkoç, İlyas Aydıner, Darıca Belediye Başkan aday adaylığı için Zeynep Yalçın resmi başvurusunu yaptı. Selin BECER
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Yorumlar
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Aliş - Hepsi hizmet değil çıkar peşinde bagımsız koyunda görelim kaçtaneniz giriyo cesaret yok rant peşindeler
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