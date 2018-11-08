Akademi’de müthiş derbi

Buna göre iki takımın U15 ve U16’ları Cumartesi günü Beylikbağı Stadı’nda, U17 ve 19’ları ise pazar günü Darıca Nenehatun Stadı’nda 3 puan mücadelesine tutuşacak. Derbi öncesinde Gebzespor, Düzce karşısında elde ettiği başarılı sonuçların moralini yaşıyor. Genç Menekşeler, geçen hafta Düzce’den 9 puan toplamış, bir tek U-15’lerde rakibine mağlup olmuştu. Darıca G.B. ise Gölcük karşısında aldığı 3 yenilgiyi telafi etmek istiyor. Sarı-Yeşilli temsilcimizde geçen hafta bir tek U-15’lerde galibiyet sevinci yaşamış, diğer 3 yaş grubunda ise puan yüzü görememişti.