Buna göre iki takımın U15 ve U16’ları Cumartesi günü Beylikbağı Stadı’nda, U17 ve 19’ları ise pazar günü Darıca Nenehatun Stadı’nda 3 puan mücadelesine tutuşacak. Derbi öncesinde Gebzespor, Düzce karşısında elde ettiği başarılı sonuçların moralini yaşıyor. Genç Menekşeler, geçen hafta Düzce’den 9 puan toplamış, bir tek U-15’lerde rakibine mağlup olmuştu. Darıca G.B. ise Gölcük karşısında aldığı 3 yenilgiyi telafi etmek istiyor. Sarı-Yeşilli temsilcimizde geçen hafta bir tek U-15’lerde galibiyet sevinci yaşamış, diğer 3 yaş grubunda ise puan yüzü görememişti.
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Akademi’de müthiş derbi
Bölgesel Gelişim Akademi Ligi 2. Grup’ta mücadele veren temsilciler Gebzespor ve Darıca G.B., 4 ayrı yaş grubunda bu hafta karşı karşıya gelecek.
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Bugün 13:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz