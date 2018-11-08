Gebzespor bu kez kararlı

Galibiyet özlemini Nevşehir Belediyespor karşısında dindirmeye kararlı olan 3.Ligv 1.Grup takımı Gebzespor’da, herkes çok hırslı. Tire deplasmanında son dakikada kaçan 2 puanı pazar günkü maçta telafi etmek isteyen Menekşe’de teknik direktör Özgür Demirtaş, oyuncularına sorumluluk vurgusu yaptı.
SORUMLULUK ALIN
Her antrenmanda Nevşehir maçının önemini oyuncularına anlatan genç teknik adam, dünkü çalışma öncesinde de oyuncularını etrafına toplayarak beklentilerini sıraladı. Demirtaş yaptığı konuşmada özet olarak, “Tire maçında ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma arzusu sorumluluğumuz daha da arttı. İyi konsantre olursak istediğimiz skoru elde ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz