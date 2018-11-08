Gebzespor bu kez kararlı

Galibiyet özlemini Nevşehir Belediyespor karşısında dindirmeye kararlı olan 3.Ligv 1.Grup takımı Gebzespor’da, herkes çok hırslı. Tire deplasmanında son dakikada kaçan 2 puanı pazar günkü maçta telafi etmek isteyen Menekşe’de teknik direktör Özgür Demirtaş, oyuncularına sorumluluk vurgusu yaptı.

SORUMLULUK ALIN

Her antrenmanda Nevşehir maçının önemini oyuncularına anlatan genç teknik adam, dünkü çalışma öncesinde de oyuncularını etrafına toplayarak beklentilerini sıraladı. Demirtaş yaptığı konuşmada özet olarak, “Tire maçında ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma arzusu sorumluluğumuz daha da arttı. İyi konsantre olursak istediğimiz skoru elde ederiz” dedi.