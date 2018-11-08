Bayburt’u BEKLİYORUZ!

Cumartesi günü Bayburt Grup İl Özel İdare ile saat 13.30’te Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalarbugün sona erecek ve takım kampa girecek. Yeşil Siyahlılarda moraller çok üst seviyede. Hedef, lider Bayburt’u devirip aradaki puan farkını 3’e düşürmek.

SİNAN VE BAŞAK YOK

İç sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi alan Kocaelispor’da zorlu Bayburt maçının hazırlıkları dün Vin-San’da yapılan antrenmanla devam etti. Takım bugün ter antrenmanı yapacak ve kampa girip maç saatini bekleyecek. Kocaelispor’da sol ayak biceps kasında sakatlığı bulunan Murat Başak ile sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık olan Sinan forma giyemeyecek.

ÜMİT USTA’DAN PASTA

Dünkü antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas, koordinasyon ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yan top çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanı Gölcük ve Değirmendere’nin sayılı esnaflarından Ümit Usta firması sahiplerinden Mustafa Karslıoğlu da izledi. Karslıoğlu ve arkadaşları Kocaelispor’a pasta ikram etti. Karslıoğlu ve pasta için emek veren Mahmut Usta’ya teşekkür edildi. Erdem ÖVÜÇ