Süleyman’dan çağrı var

Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncularından Burak Süleyman antrenman sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 18 yaşından beri profesyonel futbol oynadığını, bu sezon en verimli dönemini geçirdiğini belirten Süleyman, yeni doğan bebeğinin kendisine bereket getirdiğini söyledi ve Bayburt maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

YETİM EVLAT!

Süleyman, Kocaelispor’un yıllarca “Yetim evlat” muamelesi gördüğünün altını çizdi ve Halkın Takımı Kocaelispor’u desteklemek için tüm şehri zorlu maça davet etti. Süleyman öte yandan her sezon adının transfer için geçtiğini, şu an bu konuları konuşmanın erken olduğunu ancak sezon sonunda Kocaelispor’un menfaatine uygun şartlar oluşursa transfer konusunu gündemine alabileceğini de sözlerine ekledi.