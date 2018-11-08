Bayburt’un yeni hocası Ferruh Özgün oldu

Bayburt İl Özel İdarespor’da yönetim,Teknik Direktör Bülent Demirkanlı’nin istifası sonrası ön görüşme yaparak Uğur Balcıoğlu ile anlaşma sağladığını ve bir gün sonra imza atılacağını açıklamıştı. Uğur Balcıoğlu, Darıca’dan eski futbolcusu Hasan Emre Balcı’nın kendisi ile ilgili takım içinde spekülatif bir davranışta bulunmasını gerekçe göstererekBayburt ile anlaşmaktan vazgeçti. Devamında yapılan görüşmeler sonucu sezon Eyüpspor’da görev yapan ve ligin 6. haftasında Eyüpspor ile yollarını ayıran Ferruh Özgün ile anlaşma sağlandı.