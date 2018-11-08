Bayburt İl Özel İdarespor’da yönetim,Teknik Direktör Bülent Demirkanlı’nin istifası sonrası ön görüşme yaparak Uğur Balcıoğlu ile anlaşma sağladığını ve bir gün sonra imza atılacağını açıklamıştı. Uğur Balcıoğlu, Darıca’dan eski futbolcusu Hasan Emre Balcı’nın kendisi ile ilgili takım içinde spekülatif bir davranışta bulunmasını gerekçe göstererekBayburt ile anlaşmaktan vazgeçti. Devamında yapılan görüşmeler sonucu sezon Eyüpspor’da görev yapan ve ligin 6. haftasında Eyüpspor ile yollarını ayıran Ferruh Özgün ile anlaşma sağlandı.
Bugün 13:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:52 TSİ )
Bayburt’un yeni hocası Ferruh Özgün oldu
Bayburt İl Özel İdarespor’da yönetim,Teknik Direktör Bülent Demirkanlı’nin istifası sonrası ön görüşme yaparak Uğur Balcıoğlu ile anlaşma sağladığını ve bir gün sonra imza atılacağını açıklamıştı.
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Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz