Gölcük’te 150 fidan toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip öncülüğünde 10 Milyon Öğrenci 10 Milyon Fidan dikimi kapsamında Lütfiye köyünde 150 ağaç fidanı dikildi.

KATILIM FAZLAYDI

Lütfiye Köyü’ndeki fidan dikimi etkinliğine Gölcük İlçe Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, Öğretmenler, Okul Müdürleri ve yüzlerce öğrenci katıldı.

"KUTSAL BİR GÖREV”

İlçe Kaymakamı Mustafa Altıntaş yaptığı açıklamada ; ''Orman yetiştirmek kutsal bir görevdir. Genç nesillerin bu konuda bilgilenmesi ve sahiplenmesi Ülkemiz için çok önemli. Sizler de biliyorsunuz ki ağaçlar toprak kaybını önleyen en önemli unsurlardır” dedi.