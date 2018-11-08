ODTÜ KYÖD’te velilere seminer verildi

Psikoterapist/Oyun Terapisti Melek Arıcı tarafından verilen seminerde, anne-baba çocuk iletişiminde güvenli bağlanmanın önemi, doğru ve güçlü bir iletişim kurmanın yolları, iletişimin her şeklinin insan hayatı için çok önemli olduğu, ancak aile içinde kurulan iletişimin ilerleyen dönemler için belirleyiciliğinin önemi paylaşıldı. Katılımcıların çeşitli oyunlar ve pozitif psikoterapi çalışmasıyla aktif olarak sürece dahil oldukları seminerde keyifli anlar yaşandı.