Psikoterapist/Oyun Terapisti Melek Arıcı tarafından verilen seminerde, anne-baba çocuk iletişiminde güvenli bağlanmanın önemi, doğru ve güçlü bir iletişim kurmanın yolları, iletişimin her şeklinin insan hayatı için çok önemli olduğu, ancak aile içinde kurulan iletişimin ilerleyen dönemler için belirleyiciliğinin önemi paylaşıldı. Katılımcıların çeşitli oyunlar ve pozitif psikoterapi çalışmasıyla aktif olarak sürece dahil oldukları seminerde keyifli anlar yaşandı.
Bugün 13:54 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
ODTÜ KYÖD’te velilere seminer verildi
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları rehberlik servisi, velilere yönelik “İletişimin Gücü Adına” başlıklı bir eğitim semineri düzenledi.
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Bugün 13:54 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz