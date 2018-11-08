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Görme engellilerin sorunları tartışıldı

Kocaeli’de yaşayan görme engellilerin sorunlarının dile getirildiği, talep ve önerilerinin alındığı “Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” çalıştayı düzenlendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engellilere ve ailelerine yönelik ‘’Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” adlı çalıştay düzenledi. Seka Park Otel’de gerçekleşen çalıştaya, Kocaeli'nden ve farklı şehirlerden ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile 18- 30 yaş aralığında görme engelli bireylerden oluşan 150 kişi katıldı.

4 OTURUMLU ÇALIŞTAY

İki gün süren ‘’Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” çalıştayı 4 oturum şeklinde yapıldı. İlk gün yapılan oturumlarda görme engellilere tanınan yasal haklar, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde etkili iletişim, bilişimde erişilebilirlik alanlarında temel sorular ve pratik çözüm önerileri ile ilgili konular incelendi. İkinci günde ise Vestel Verisun Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eren ile Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu yaptıkları sunumlarla çalıştaya, önemli katkılar sağladı. Çalıştay, atölye çalışmaları yapılarak sona erdi.

KATILIM BELGELERİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Dilek Karaca, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse’nin bulunduğu ‘’Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” çalıştayı, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun çalıştayda sunum yapan uzmanlara katılım belgesi vermesi ile son buldu.

Bugün 13:55 TSİ - Gündem

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