Bu hafta vizyona 4 yeni film giriyor

OVERLORD OPERASYONU

Julius Avery’nin yönettiği ve Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier ile Pilou Asbæk’in oynadığı Overlord Operasyonu (Overlord), 09 Kasım 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor. Normandiya Çıkarması’na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip Nazi işgali altındaki Fransa’ya indirilir. Garnizon olarak kullanılan bir kilisenin üzerindeki radyo vericisini yok etmekle görevlendirilen Amerikan askerleri, kilisenin duvarlarını aşmak ve kuleyi yıkmak üzere genç bir Fransız köylüsüyle güçlerini birleştirirler. Fakat kilisenin altındaki Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelirler.

CİNDİRELLA

Sindirella, üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatıyor. Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine’i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur. Klasik Cinderella hikayesi bu modern uyarlamasında Cinderallayı Lily James oynarken, kadroda kendisine Cate Blanchett (Tremaine), Helena Bonham Carter (Koruyucu Peri), ve Richard Madden (Prens) eşlik ediyor.

ÇAKALLARLA DANS 5

Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan’ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan’ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan’la Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço’nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır. 2010 yapımı Çakallarla Dans’ın beşinci devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Murat Şeker oturuyor. Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hande Katipoğlu, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez gibi isimler yer alıyor.

SUSPİRİA

Luca Guadagnino’nun yönettiği ve Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz ile Mia Goth’in oynadığı Suspiria, 09 Kasım 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor. Dünyaca ünlü bir dans akademisine kabul edilmenin mutluluğunu yaşayan Susie akademinin sanat yönetmeni Madam Blanc’ın gözetimi altında dans eğitimine devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde art arda yaşanan esrarengiz kaybolmalar ve kanlı cinayetlerle beraber Susie, akademinin saklı bir geçmişi olduğunu anlar. Bu ölümlerin ardında sapık bir katil mi, yoksa doğaüstü güçler mi vardır? Daha da önemlisi, sıra Susie’ye mi gelmiştir?