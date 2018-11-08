Derince’de fidanlar dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği neticesinde başlatılan “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” projesi yurt genelinde başladı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı fidanlarla buluşturan tören Derince’de yer alan Çenedağ Yolu üzerindeki Kışladere Mevkii'nde gerçekleşti. Öğrencilere çevre bilinci ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla başlatılan projenin hedefi, çocuklara yaşamları boyunca rehberlik edecek değer yargıları kazandırmak. “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” fidan dikme etkinliği konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.