‘Gönül Kazan’ umut oluyor

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında ikamet eden mağdur vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu doğrultuda ‘Gönül Kazan’ projesiyle hasta, yaşlı ve engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişilere ve ailelere, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Ocak ayından bugüne kadar ihtiyaç sahiplere 103 bin 607 öğün yemek dağıtımı yapılarak, vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılandı.

PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Başvurular Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yapılıyor. Gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği inceleniyor. Yardımlar, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu’nda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için; fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor.