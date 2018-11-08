Başkan Baran AKP heyetini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcı Tülay Kaynarca ile birlikte; koordinatör Ali Sevinç, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ü belediyede ağırladı. Kocaelili olan İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’yı makamında ağırladı.

BAŞKAN BİLGİ VERDİ

Kaynarca, kirazıyla meşhur olan ve Kocaeli’nin en önemli sanayi ilçesi Körfez’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Baran da 4,5 yıllık süreçte Körfez’de hayata geçen ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Heyet daha sonra AKP Körfez İlçe Başkanlığı’na geçerek yerel seçim süreciyle ilgili olarak teşkilat üyeleri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.