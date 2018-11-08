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Kent Konseyi’nden İKM’ye ziyaret

Seçim sonrası İKM başkanlığına seçilen Murat Öztürk’ü, Kocaeli Kent Konseyi yönetimi ziyaret etti.

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Kocaeli Kent Konseyi yönetimi, yeni göreve gelen İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenledi. İKM binasında gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar ve Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca katıldı.

“ÇARŞI KÜLTÜRÜ ÇOK GÜZEL”

Ziyarette konuşan Genel Sekreter Gültekin Görüm, İzmit’teki çarşı kültürünün çok güzel olduğunu ve vatandaşın aradığı her şeye kolaylıkla ulaşabilmesi bakımından farklı kentlere örnek teşkil ettiğini belirten Görüm, gerek esnafın gerekse müşterilerin sorunlarına çözüm üreten bir İKM’nin varlığının Kocaeli’ye ayrı bir değer katacağı düşüncesinde olduğunu vurguladı.

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