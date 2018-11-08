SANTEK’i 31.102 kişi ziyaret etti

SANTEK 2018 ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmesinde fuarın sanayi sektörünün buluşma noktası olduğunu vurgulayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “SANTEK’18; otomotiv ve otomotiv yan sanayi, enerji, elektrik elektronik ve otomasyon, üretim makineleri ve imalat endüstrisi, demir çelik ve demir dışı metaller, liman, tersane ve gemi sanayi, istifleme teknolojileri gibi 200 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşti. Fuarı yurtdışı ve içinden 31 bin 102 kişi ziyaret etti” dedi.

SAVUNMA SANAYİ ÖNEMLİ FIRSATLAR

SANTEK’18’e Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının da katıldığını belirten Zeytinoğlu, “Üyelerimizin savunma sanayine tedarikçi olabilmesi için başlattığımız çalışmaları en üst seviyeye taşıdık. Savunma sanayine hizmet eden kurum ve kuruluşların geniş katılımının firmalarımız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile 150’den fazla firmamız, yurt dışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin 650 iş görüşmesiyle tedarikçi olma konusunda önemli adım attılar” dedi.

1064 GÖRÜŞME YAPILDI

Bu arada fuar kapsamında düzenlenen Match4Industry ikili iş görüşmeler etkinliğinin fuara uluslararası boyut kazanacağına işaret eden Zeytinoğlu, “Fuarda katılımcılara önemli iş bağlantıları kurma ve işletmelerin birbirini tanıma fırsatını sunduk. Ayrıca gerçekleştirilen Match4Industry etkinliğimizde firmalarımız, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Malta, Tunus, Hırvatistan, Moğolistan, Belarus, Fransa, Rusya, Irak, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İngiltere, Orta Doğu ve Arap Yarım Ada’sından gelen 200’ü aşkın yabancı firma temsilcisi ile bin 64 adet ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kuruldu” diye konuştu.

AR-GE ETKİNLİĞİ DE VARDI

Ar-Ge Sanayi Akademi buluşmasının da fuar ile eşzamanlı organize edildiğini söyleyen Zeytinoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yönetici şirketleri ve buralarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları, üniversitelerde görevli akademisyenleri, sanayicileri ve yatırımcıları bu fuarda 5. Ar-Ge Sanayi Akademi buluşması adı altında bir araya getirdik. 3 farklı panel organize edildi. Bu panellerde Ar-Ge Tasarım ve Üretim, Dijital Platform, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu ve TEYDEB SAYEM-2.0 Tanıtımı gibi konular işlendi. Etkinlik kapsamında 19 firma görüşmesi gerçekleşti.”