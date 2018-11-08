Denizbank için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı

Denizbank AŞ’nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finans sektöründe faaliyet gösteren Denizbank AŞ’nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.