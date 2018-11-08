Denizbank AŞ’nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finans sektöründe faaliyet gösteren Denizbank AŞ’nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Bugün 14:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Denizbank için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı
Denizbank AŞ’nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu.
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Bugün 14:07 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz