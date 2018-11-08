Koç Holding’den 3.8 milyarlık kâr

Koç Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-eylül döneminde holdingin konsolide bazda gelirleri 103,4 milyar lira, net dönem karı da 3.8 milyar lira oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, ekonominin itici gücü olmaya devam ettiklerini belirterek, koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, kendilerini daha rekabetçi kılan yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı.