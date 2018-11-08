Koç Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-eylül döneminde holdingin konsolide bazda gelirleri 103,4 milyar lira, net dönem karı da 3.8 milyar lira oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, ekonominin itici gücü olmaya devam ettiklerini belirterek, koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, kendilerini daha rekabetçi kılan yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı.
Bugün 14:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Koç Holding’den 3.8 milyarlık kâr
Koç Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-eylül döneminde holdingin konsolide bazda gelirleri 103,4 milyar lira, net dönem karı da 3.8 milyar lira oldu.
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Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz