ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, KPSS sonuç açıklama sayfası: KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Bugün 14:11 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
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Bugün 14:11 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz