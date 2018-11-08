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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, KPSS sonuç açıklama sayfası: KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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