KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, KPSS sonuç açıklama sayfası: KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.