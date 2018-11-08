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Bugün 14:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:16 TSİ )

Ekimde en fazla reel getiri DİBS'ten

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,46 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

ARTIŞ YAŞANIYOR

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,74 yatırımcısına kazandırırken, BİST 100 endeksi yüzde 1,06, külçe altın yüzde 7,37, dolar yüzde 8,75 ve avro yüzde 10,03 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98, BİST 100 endeksi yüzde 2,76, külçe altın yüzde 8,96, dolar yüzde 10,31 ve avro yüzde 11,57 kayba yol açtı.

Bugün 14:15 TSİ - Ekonomi

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