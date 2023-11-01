Doktor göçü artarak devam ediyor

Doktorların yurtdışına göçü artarak devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği ( TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusuyla ilgili güncel verileri açıkladı.
2022'DE BAŞVURU SAYISI 2 BİN 154'TÜ
TBB’nin verilerine göre Ekim ayında; 256 doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 2022 yılında iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı.
TTB'DEN ÇAĞRI!
TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
chp li - yazıklar olsun akp
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.