CHP’li Kaya’dan seçim vaatleri!

CHP’DE Çayırova İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek belediye başkanlığı için aday adayı olan Selahattin Kaya, bir taraftan genel merkezin kararını beklerken, diğer yandan da ilçede seçim ziyaretleri yapıyor. Son olarak Çayırova’daki semt pazarlarını gezen ve esnafa bol kazanç dilerken vatandaşların da sorunlarını dinleyen CHP’li Kaya, yeni dönemde katılımcı bir belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini dile getirdi.

UÇAK ÖRNEĞİNİ VERDİ!

Çayırova’yı, ilçe halkı ile birlikte yöneteceklerini söyleyen Selahattin Kaya, “Başkanlığım döneminde mahallede yapılacak projelerle ilgili yöre halkının görüşü alınacak. Muhtarlarımız alınan kararlarda yetki sahibi olacak. Örneğin yapılacak bir hizmeti önceden mahalleli bilecek, sonrasında Şekerpınar’da olduğu gibi kimse ‘Bu uçak buraya ne zaman düştü’ denilmeyecek” dedi.

“YARDIMLAR DEVAM EDECEK”

Sosyal devletin yurttaşlara eşit ve adil davranması gerektiğini dile getiren başkan aday adayı Selahattin Kaya, şöyle konuştu: “Sosyal bir belediyecilik anlayışımız olacak. Gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, ayırım ve partizanlık yapılmadan artırılarak devam edecek. İktidarımızda çalışanlar asla iş kaygısı yaşamayacak. Tüm yurttaşlarımıza ve çalışanlarımıza eşit ve adil davranılacak.”