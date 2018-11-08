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Baran: Gençler siyasette daha fazla yer almalıdır

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Emlak Konut İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini belirten Başkan Baran, “Bizim en büyük sermayemiz, geleceğimiz sizlersiniz” dedi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gençlik Buluşmaları etkinliği kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Baran son olarak Emlak Konut İmam Hatip Lisesi’ne konuk oldu. Gençlere hayatından kesitler vererek tavsiyelerde bulunan Başkan İsmail Baran, “Bizim en büyük sermayemiz, geleceğimiz sizlersiniz. Ancak sizlerin de 21. yüzyılı iyi algılaması gerekiyor. Sadece sanal alemde değil, doğal yaşamda da Türkiye için mücadele veren bir nesil olmalısınız. Çünkü 2053 Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz.

BURS VEREN BELEDİYE

Biz, sizlerin en iyi şartlarda eğitim görmesi ve kendisini geleceğe hazırlaması için her türlü desteği sunuyoruz. Bugün üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz. 3 bin 200 öğrenciye burs veriyoruz. İlçede bulunan 72 okulumuzun tüm tadilat ve tamiratlarına destek oluyoruz. Spor malzemeleri vererek gençlerimizin daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için çaba gösteriyoruz. Bizde talep edilenleri yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLER VE SİYASET

Seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi ile ilgili gelen soruya da cevap veren Başkan İsmail Baran, “Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması lazım. 18,20-22 yaşlarında meclis üyelerimiz olacak. Eskiden ‘gençtir, yetişmesi lazım’ anlayışı vardı ama gençlerimiz artık kendini çok güzel yetiştiriyor. Tabi jenerasyon farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Ama gençlerin enerjisinden ve yenilikçiliklerinden istifade etmek lazım” dedi.

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