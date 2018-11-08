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UlaşımPark’a hizmet kalitesi belgesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden UlaşımPark, EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı belgesini almaya hak kazandı.

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Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü, elde edilen belgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na takdim etti. UlaşımPark’ın Akçaray hattının denetime tabi tutulduğu kalite belgesinde, kısa sürede başarıya ulaşarak EN 13816 belgesini almasını memnuniyetle karşılayan Başkan Karaosmanoğlu, “Ulaşımda kalite ve verilen hizmetten duyulan memnuniyet bizim için önemlidir. Bu başarı nedeniyle Ulaşımpark ailesini tebrik ediyorum” dedi.

ALAN İLK KURUM

Çalışma prensipleri itibariyle Türkiye ve Dünya’daki örnekleri detaylı bir şekilde inceleyerek hizmet kalite standartlarını yükseltmek isteyen UlaşımPark’ın,  ‘’Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Hizmetleri’’ belgesini alarak sektöründe bir ilke imza attığını ifade eden Genel Müdür Yasin Özlü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun hizmette en iyi kaliteyi yakalayacaksınız talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha kaliteli hizmeti halkımıza ulaştırmak için daha çok çalışacağız” ifadelerini de sarf etti.

MİSAFİR ODAKLI HİZMET

UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, Türkiye’de EN13816 belgesini alan ilk kurum oldukları için memnuniyet duyduğunu dile getirirken, “Müşteri odaklı değil misafir odaklı hizmet için çıkılan bu yolda 12 tramvay ve 336 otobüs ile yola devam ediyoruz. Kocaeli’nde gerek otobüs gerek tramvay hizmeti vermenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Akçaray hattında gerçekleşen denetlemenin başarıyla sonuçlanması ve bu kalite belgesini almak bize mutluluk ve çalışanlarımızla birlikte gurur vermiştir. Bu belge aynı zamanda var olan hizmet anlayışımızın taçlandırılmasıdır” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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