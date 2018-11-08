Symbol AVM’de anlamlı sergi

Sepaş Enerji’nin düzenlediği Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’den binlerce fotoğraf gönderildi. Eserler fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Akça, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, akademisyen Burak Savçın ve Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek, ilk üç belirlendi.

GÜZEL FOTOĞRAFLAR

İlk üç fotoğrafın sahibi eylül ayında duayen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar ile birlikte Kapadokya’da 3 gün geçirerek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. İlk olarak Symbol Avm’de gerçekleştirilen sergi açılışında yarışmanın Jüri Başkanı Coşkun Aral projeden gurur duyduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatı bir araçtır. Ancak bu araçla ortaya çıkan değerler kalıcıdır. Böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duydum” diye konuştu.