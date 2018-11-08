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Bugün 14:24 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:26 TSİ )

Symbol AVM’de anlamlı sergi

Symbol Yaşam Merkezi, öncü etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sepaş Enerji’nin, insanın doğayla ilişkisini hatırlatmak amacıyla düzenlediği “Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması”ndan seçilen fotoğraflar Symbol AVM’de halkla buluştu. Sergi bugün de açık kalacak. Serginin açılışını duayen fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral gerçekleştirdi.

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Sepaş Enerji’nin düzenlediği Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’den binlerce fotoğraf gönderildi. Eserler fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Akça, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, akademisyen Burak Savçın ve Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek, ilk üç belirlendi.

GÜZEL FOTOĞRAFLAR

İlk üç fotoğrafın sahibi eylül ayında duayen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar ile birlikte Kapadokya’da 3 gün geçirerek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. İlk olarak Symbol Avm’de gerçekleştirilen sergi açılışında yarışmanın Jüri Başkanı Coşkun Aral projeden gurur duyduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatı bir araçtır. Ancak bu araçla ortaya çıkan değerler kalıcıdır. Böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duydum” diye konuştu.

Bugün 14:24 TSİ - Kültür-Sanat

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