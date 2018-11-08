Karaosmanoğlu, Artvinlilere konuk oldu

Doğu Kışla’daki dernek binasında gerçekleşen buluşmada, misafirperverlikleri nedeniyle Artvinlilere teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “15 yıldır derneklerimizi, vakıflarımızı federasyonlarımızı ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı daha verimli hale gelmesi için teşvik etmeye çalışıyoruz. Demokrasinin ve kentlerin gelişmesi ortaya konulacak ortak aklın ürünü olduğunu da çok iyi biliyoruz” dedi.