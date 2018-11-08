Doğu Kışla’daki dernek binasında gerçekleşen buluşmada, misafirperverlikleri nedeniyle Artvinlilere teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “15 yıldır derneklerimizi, vakıflarımızı federasyonlarımızı ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı daha verimli hale gelmesi için teşvik etmeye çalışıyoruz. Demokrasinin ve kentlerin gelişmesi ortaya konulacak ortak aklın ürünü olduğunu da çok iyi biliyoruz” dedi.
Bugün 14:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Karaosmanoğlu, Artvinlilere konuk oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetimiyle bir araya geldi.
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Bugün 14:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz