Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, Hayatın Ritmi'nin konuğu oldu

Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, geçtiğimiz cumartesi saat 11.00'da canlı yayınlanan Beyaz Tv kanalındaki Özlem Acar İle Hayatın Ritmi programının konuğu oldu. Programda Refleksoloji Terapisiyle ilgili merak edilen önemli konuları anlatan Yalçıner, Modern Tıp ile koordineli çalışmalar, operasyon sonrası yaşanılan rahatsızlıklar, Özel Eğitim ve Fizik Tedavi yaklaşımı, Refleksolojinin gelişim ve önemiyle uzaktan eğitim konuları hakkında bilgilerini aktardı.