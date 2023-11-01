Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, geçtiğimiz cumartesi saat 11.00'da canlı yayınlanan Beyaz Tv kanalındaki Özlem Acar İle Hayatın Ritmi programının konuğu oldu. Programda Refleksoloji Terapisiyle ilgili merak edilen önemli konuları anlatan Yalçıner, Modern Tıp ile koordineli çalışmalar, operasyon sonrası yaşanılan rahatsızlıklar, Özel Eğitim ve Fizik Tedavi yaklaşımı, Refleksolojinin gelişim ve önemiyle uzaktan eğitim konuları hakkında bilgilerini aktardı.
01 Kas 2023 - 18:19- Sağlık Güncelleme: 01 Kas 2023 - 18:23
Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, Hayatın Ritmi'nin konuğu oldu
Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, Beyaz TV'de yayınlanan Özlem Acar ile Hayatın Ritmi programının konuğu oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.