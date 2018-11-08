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İdris Demir aday adaylığına başvurdu

Çayırova’da sevilen ve tanınan iş adamı İdris Demir, Çayırova Belediye Başkan aday adaylığına başvurusunu yaptı.

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Kararım Evet Platformu Kurucusu ve Başkanı aynı zamanda işadamı olan İdris Demir, Çayırova Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı. İl binasına gelerek gerekli görüşmeleri yapan Demir, haftasonu aday adaylığı açıklamasını resmen kamuoyuna duyuracak.

İdris Demir kimdir?

1969 Kars doğumlu. Kırgızistan Devlet Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans mezunu. Evli 2 çocuk babası. Kararım Evet platformunun kurucusu ve başkanı. Eski il yönetim kurulu üyesi.Selin BECER

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