Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:49 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:45 TSİ )

Tatbikatında role kendini kaptıranlar renkli görüntülere neden oldu

Kocaeli'de belediyesi hizmet binasında düzenlenen deprem tatbikatında rolüne kendini kaptıran belediye çalışanı, renkli görüntülere sahne oldu. Rol icabı kızını kaybeden çalışanı, kurtarma ekipleri sakinleştirmekte güçlük çekti.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğal afetlerle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla tüm personelinin katıldığı geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi. Deprem esnasında yapılması gerekenler, bina tahliyesi gibi bilgilerin uygulandığı tatbikatta, binadan çalan siren sonrasında belediye binası 30 saniyede boşaltıldı. Binadan çıkan belediye personelleri arasında kızını kaybeden rolünü oynayan belediye çalışanı, tiyatro oyuncularına taş çıkaran performans ortaya koydu. Rol icabı kızını kaybettiği için panik yaşayan şahıs, kurtarma ekiplerince zor sakinleştirildi.

Sirenler çaldı bina saniyeler içinde boşaltıldı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol'un da takip ettiği tatbikatta sirenin çalması sonrasında bina içerisinde bulunan personelin görevliler yardımıyla hızla binayı terk etti. Yaklaşık 30 saniyede binadan çıkarılan personeller, acil durum toplanma alanlarına yönlendirildi. Canlandırma için görevlendirilen oyuncular panik halindeyken ne yapılması gerektirdiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Tatbikat amaçlı yapılan canlandırmada depremin ardından çıkan yangında mahsur kalan bir kişi yaklaşık 1 buçuk dakikada gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundular, ilk yardımın önemine dikkat çektiler. Telefonların çekmediği bir durumda nasıl iletişim kurulacağı konusunda da canlandırma yapılarak bilgi verildi.

Rolüne kendini kaptıran personel tiyatro oyuncularına taş çıkardı

Binadan çıkan ve deprem anında kızını kaybeden rolünü oynayan belediye çalışanı ise sergilediği oyunculuk ile profesyonel oyuncuları aratmadı. Rol icabı kızını kaybettiği için panik yaşayan şahıs, kurtarma ekiplerince zor sakinleştirildi. Daha sonra ekiplerin yardımıyla yakınlarına bilgi veren şahıs, kurtarılan kızına sımsıkı sarıldı.

“Her an tedbirli olmamız lazım”

Tüm personelin katıldığı tatbikattın önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, “Her an tedbirli olmamız lazım. Size afetsiz, acısız, huzurlu bir yaşam diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” diyerek tatbikata katılan belediye personelleri ile fotoğraf çekildi.

Bugün 14:49 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!
Ölümlü kazadan 9 yıl sonra yakalandı! mask
Ölümlü kazadan 9 yıl sonra yakalandı!
İsmail Temel, vefat etti! mask
İsmail Temel, vefat etti!
Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY! mask
Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY!
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti mask
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL