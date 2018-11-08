Tatbikatında role kendini kaptıranlar renkli görüntülere neden oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğal afetlerle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla tüm personelinin katıldığı geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi. Deprem esnasında yapılması gerekenler, bina tahliyesi gibi bilgilerin uygulandığı tatbikatta, binadan çalan siren sonrasında belediye binası 30 saniyede boşaltıldı. Binadan çıkan belediye personelleri arasında kızını kaybeden rolünü oynayan belediye çalışanı, tiyatro oyuncularına taş çıkaran performans ortaya koydu. Rol icabı kızını kaybettiği için panik yaşayan şahıs, kurtarma ekiplerince zor sakinleştirildi.

Sirenler çaldı bina saniyeler içinde boşaltıldı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol'un da takip ettiği tatbikatta sirenin çalması sonrasında bina içerisinde bulunan personelin görevliler yardımıyla hızla binayı terk etti. Yaklaşık 30 saniyede binadan çıkarılan personeller, acil durum toplanma alanlarına yönlendirildi. Canlandırma için görevlendirilen oyuncular panik halindeyken ne yapılması gerektirdiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Tatbikat amaçlı yapılan canlandırmada depremin ardından çıkan yangında mahsur kalan bir kişi yaklaşık 1 buçuk dakikada gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundular, ilk yardımın önemine dikkat çektiler. Telefonların çekmediği bir durumda nasıl iletişim kurulacağı konusunda da canlandırma yapılarak bilgi verildi.

Rolüne kendini kaptıran personel tiyatro oyuncularına taş çıkardı

Binadan çıkan ve deprem anında kızını kaybeden rolünü oynayan belediye çalışanı ise sergilediği oyunculuk ile profesyonel oyuncuları aratmadı. Rol icabı kızını kaybettiği için panik yaşayan şahıs, kurtarma ekiplerince zor sakinleştirildi. Daha sonra ekiplerin yardımıyla yakınlarına bilgi veren şahıs, kurtarılan kızına sımsıkı sarıldı.

“Her an tedbirli olmamız lazım”

Tüm personelin katıldığı tatbikattın önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, “Her an tedbirli olmamız lazım. Size afetsiz, acısız, huzurlu bir yaşam diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” diyerek tatbikata katılan belediye personelleri ile fotoğraf çekildi.