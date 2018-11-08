AKP'de 5 Kasım tarihinde başlayan belediye başkan aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Kartepe Belediyesi eski başkanı Şükrü Karabalık, geçtiğimiz günlerde il binasına gelerek aday adaylığı konusunda il başkanı ile istişarelerde bulunmuştu. Karabalık, Eryarsoy ile görüşmesinin ardından nihai kararını verdi. Karabalık, Pazar günü saat 15.00'da AKPKartepe ilçe binasına giderek aday adaylığı için başvuru dosyasını teslim edecek. Selin BECER