AKP'de 5 Kasım tarihinde başlayan belediye başkan aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Kartepe Belediyesi eski başkanı Şükrü Karabalık, geçtiğimiz günlerde il binasına gelerek aday adaylığı konusunda il başkanı ile istişarelerde bulunmuştu. Karabalık, Eryarsoy ile görüşmesinin ardından nihai kararını verdi. Karabalık, Pazar günü saat 15.00'da AKPKartepe ilçe binasına giderek aday adaylığı için başvuru dosyasını teslim edecek. Selin BECER
Bugün 15:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Şükrü Karabalık kararını verdi
Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık, Pazar günü Kartepe ilçe binasına giderek aday adaylığı için başvuru dosyasını teslim edecek.
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Bugün 15:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz