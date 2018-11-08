Sinan Üner, İzmit için başvuracak

Eski Saadet Partili ve Milli görüşçü Sinan Üner, ilçe binasına gelerek İzmit Belediye başkan aday adaylığı için gerekli belgelerin bilgilerini aldı. Üner, 9 Kasım (Cuma) saat 15.00’da İzmit Belediye Başkan aday adaylığını için resmi başvurusunu yaparak aday adaylığını kamuoyuna duyuracak.

SİNAN ÜNER KİMDİR?

1968 İzmit doğumlu Sinan Üner, Kamu Yönetimi bölümünden mezun. Siyasete Refah Partisi’nde başlayan Üner daha sonra Fazilet Partisi’nde görev almıştır. Saadet Partisi’nde kurucu Kocaeli merkez ilçe başkanlığı görevinde bulunan Üner daha sonrasında Has Partisi’de kurucu İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babası. Selin BECER