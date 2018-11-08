AKP’de 8 ilçe başkanı gözünü 1 Aralık’a dikti

İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un başkanlığında gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısı sonrası 8 ilçe başkanı genel merkezden onay gelirse aday olacağını açıkladı. İzmit, Dilovası, Darıca, Kartepe, Derince, Körfez, Kandıra ve Gölcük ilçe başkanları 1 Aralık’ta AKP Genel Merkez’den gelecek karara göre istifa edecekler.

İZMİT’İ SEVİYORUZ

İzmit Belediye başkanlığı istediğini her fırsatta dile getiren AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “İl başkanımızın söylediği bizim için talimattır, biz buna tabiyiz. O gün geldiğinde bizi uygun görürlerse hizmetten kaçmayacağımızı, İzmit için elimizden geleni yapacağız. Bizim sloganımız ‘İzmit’i seviyoruz’ şayet genel merkez onay verirse 1 Aralık tarihinde İzmit için aday olurum” dedi.

ADAY OLMAYACAĞIM

Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkanlığına aday olmayacağını vurgulayarak, “Ben daha önce belirttiğim gibi adaylığım yok, ilçe teşkilatına devam edeceğim, ilçe teşkilatımda da belediye başkan aday adaylığı düşünen yok, meclis üyeliği isteyen arkadaşlarımız var bunlar için de 1 Aralık’a kadar zaman var” diye konuştu.

KİŞİSEL DÜŞÜNCEMİZ ÖNEMLİ DEĞİL

Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut genel merkezin kararının önemli olduğunu söyledi. Akbulut, “Biz genel merkezimizin talimatları neyse ona göre hareket edeceğiz. Kişisel olarak düşüncelerimiz önemli değil, memleketimiz ve AK Parti için güzel olan neyse onun için mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLAT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür teşkilat için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Gür, “Benim bir adaylık düşüncem yoktu onun için etkileyen bir şey olmadı. 4 arkadaşımız evraklarını aldı ve hafta sonu başvurularını gerçekleştirecekler” dedi.

BU GÖREVE TALİBİM

Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık göreve talip olduğunu söyleyerek, “Genel merkez bizi aday adayı olarak gösterirse bu göreve talibim. 1 Aralık’a kadar teşkilatımızla seçim için çalışmalara devam. Genel merkez nasıl uygun görürse ona göre davranacağız. Adaylık için 1 Aralık’ı bekliyoruz artık” dedi.

DEĞERLENDİRMEDEN NE ÇIKARSA RAZIYIZ

Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, “Cumhurbaşkanımıza inanarak siyaset yapan insanlarız, genel merkezden ne talimat gelirse onu başımızın üstüne yaparız. Biz görev adamıyız, genel merkez değerlendirmesinden ne çıkarsa ona razıyız. Şu an adaylık için düşünme aşamasındayım, istişarelerimiz devam ediyor. Bizim için hangi görevi verirlerse onu yapmaya hazırız. Aday değilim diyemem istişareler sonucu ortaya çıkacak” dedi.

ADAYLIK DÜŞÜNCEM YOK

Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar aday olmayacağını ifade ederken, “Adaylık düşüncem yok, teşkilatımızla yola devam. Gebze için yoğun ilgi var şu an için 2 resmi başvuru var, hafta sonu yoğunluk olacak” dedi.

SORUMLULUK ÜSTLENİRİZ

Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, “Belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın durumları aynı, bizimle ilgili durumu genel merkezimiz değerlendirecek. Bize ona göre bir dönüş yapacaklar müsaade konusunda, süreci bekliyoruz. Süreç tüm yöneticilerimiz için geçerli. 1 Aralık’ta genel merkezimiz bize böyle bir sorumluluk yüklerse görevi üstleniriz. Bizim herhangi bir isteğimiz, talebimiz, o yönde bir gayretimiz yok. Genel merkezimizin ve il başkanımızın verdiği görev ne olursa olsun yapmaya hazırız. Biz AK Parti’nin kazanması için mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

ONAY ÇIKARSA DÜŞÜNÜRÜM

Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt yaptığı açıklamada, “Genel merkezin kararını bekliyoruz, 1 Aralık’ta onay çıkarsa tabi ki düşünüyorum. Genel merkez onay verirse Körfez’e aday olacağım. Körfez için bizim dışımızda 8-9 aday var, o arkadaşlar 12 Kasım’a kadar başvurularını gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZİN KARARI

Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, “Genel merkezimizin kararlarını uygulayacağız, aday olacak arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Önemli olan bu davaya hizmet etmek, ne zaman hangi görev verilirse yapmaya hazırız. Bize ilçe başkanlığını layık görmüşler daha ne isteyelim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan. Kandıra için gelip görüşen arkadaşlar var, isteyen arkadaşlar başvurularını yaparlar” dedi.

AKLIMDA ADAYLIK VAR

Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp aklında adaylık olduğun söyleyerek, “Genel merkezimiz nasıl uygun görürse o şekilde hareket edeceğiz, aklımda adaylık var. Uygun görülmesi durumunda genel merkezin izin verdiği 1 Aralık tarihinde Gölcük için aday adayıyım. Bugüne kadar Gölcük için Ekrem Aktuğ resmi başvuru gerçekleştirdi, onun dışında şu an için bir başvuru yok” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEBİM YOK

Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, “Benim bir adaylık talebim olmadı, belediye başkanlığı talebim yok. Karamürsel Belediye Başkanımız hem sevdiğim bir arkadaşım hem de çalışkan bir arkadaşımız. Bugüne kadar onunla devam ettik bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Diğer başvuruları yapan arkadaşlarım da çok sevdiğim ve tanıdığım isimler. Kim gelirse gelsin biz Karamürsel için AK Parti için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.